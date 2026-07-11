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Mobilya mağazası yandı

Mobilya mağazası yandı
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İzmir Karabağlar'da bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik kaynaklı olduğu belirlendi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabağlar ilçesinde Yeşillik Caddesi'ndeki bir mobilya satış mağazasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı çıktığı tespit edildi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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