Haberler

Elazığ'da yürek parçalayan olay: 2 gün sonra polis olacaktı, bisikletten düşüp hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 26 yaşındaki Şükrü Köprücü, göreve başlamasına 2 gün kala bisikletten düşüp başını çarparak hayatını kaybetti.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve 2 gün sonra göreve başlayacak olan 26 yaşındaki genç, bisikletten düşerek hayatını kaybetti.

YÜREK PARÇALAYAN SON

Yürekleri dağlayan olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, ilçede bisiklet süren Şükrü Köprücü, (26) dengesini kaybederek bisikletten düştü. Düşmeye birlikte başını çarpan Köprücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

2 GÜN SONRA POLİS OLACAKTI

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Köprücü, defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine götürüldü. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimini alan Şükrü Köprücü'nün 2 gün sonra İzmir'e giderek görevine başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor!

İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor!
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı

Tarihi NATO Zirvesinde sıra dışı olay! İç kavga Ankara'ya taşındı