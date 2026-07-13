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MHP, İzmir'de 24 ilçede kongre sürecini tamamladı

MHP, İzmir'de 24 ilçede kongre sürecini tamamladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İzmir’in 24 ilçesinde kongre sürecini tamamladı. İl Başkanı Veysel Şahin, Terörsüz Türkiye vurgusu yaparak sürecin birlik ve beraberlik içinde sürdüğünü belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İzmir'in 24 ilçesinde kongre sürecini tamamladığı bildirildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla Türkiye genelinde başlattığı kongre sürecinin kentte coşku ve birlik ruhuyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Terörsüz Türkiye'nin yalnızca sınırların güvenliği olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu mesele herhangi bir siyasi proje, seçim hesabı değildir. Bu mesele ikinci yüzyılı inşa edecek stratejik bir devlet ve güvenlik hamlesidir. Terörsüz Türkiye geleceğimizin güvenliğidir. Terörsüz Türkiye günü kurtarma mücadelesi değil, yüzyılı inşa etme mücadelesidir. Terörsüz Türkiye seçim kazanmanın değil, devlet kazanmanın mücadelesidir."

Şahin, ilçe kongrelerinin sürdüğünü aktararak, kongreleri makam değil hizmet yarışı olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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