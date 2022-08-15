Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haberleri - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haber - Haberler

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haberleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi haber, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Irak'ta sıcaklık ve toz nedeniyle Duhok'un ünlü Akre incirinin üretimi azaldı

Irak'ta sıcaklık ve toz nedeniyle Duhok'un ünlü Akre incirinin üretimi azaldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - Dün 16:19
Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde

Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 13.08.2022
Iraklı yetkili, Duhok'taki Habur Nehri suyunun kuraklık nedeniyle yüzde 40 azaldığını söyledi

Iraklı yetkili, Duhok'taki Habur Nehri suyunun kuraklık nedeniyle yüzde 40 azaldığını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 11.08.2022
Son dakika haberi: Irak'ta Yeni Nesil Hareketi Partisi, yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu

Son dakika haberi: Irak'ta Yeni Nesil Hareketi Partisi, yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 06.08.2022
Son dakika haberleri... Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, protesto çağrısının ardından milletvekillerinin gözaltına alındığını duyurdu

Son dakika haberleri... Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, protesto çağrısının ardından milletvekillerinin gözaltına alındığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 06.08.2022
Irak Meclis Başkanı: Sadr'ın erken seçim çağrısını destekliyoruz

Irak Meclis Başkanı: Sadr'ın erken seçim çağrısını destekliyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 05.08.2022
Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti

Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 04.08.2022
Irak'ta Sadr'dan 'eyleme devam ve erken seçim' çağrısı

Irak'ta Sadr'dan "eyleme devam ve erken seçim" çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 03.08.2022
Son dakika haberi | IKBY Başkanı: 'Sincar'da Irak savunma sistemi dışındaki silahlı güçler sorunu henüz çözülmüş değil'

Son dakika haberi | IKBY Başkanı: "Sincar'da Irak savunma sistemi dışındaki silahlı güçler sorunu henüz çözülmüş değil"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 03.08.2022
Ezidi lider, 'DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını' söyledi

Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 03.08.2022
8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor

8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 03.08.2022
Irak'taki Şii lider Sadr, destekçilerini Meclis binasından ayrılmaya çağırdı

Irak'taki Şii lider Sadr, destekçilerini Meclis binasından ayrılmaya çağırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 02.08.2022
Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 01.08.2022
IKBY Başkanı Barzani'den Irak'ta krizin taraflarına 'Erbil'de diyalog' çağrısı

IKBY Başkanı Barzani'den Irak'ta krizin taraflarına "Erbil'de diyalog" çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 31.07.2022
Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı

Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 29.07.2022
İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 28.07.2022
İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 27.07.2022
PKK Irak'ta son bir yılda çok sayıda sivili ve güvenlik gücünü hedef aldı

PKK Irak'ta son bir yılda çok sayıda sivili ve güvenlik gücünü hedef aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 27.07.2022
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Irak'a 'terörle mücadele' yanıtı

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Irak'a "terörle mücadele" yanıtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 27.07.2022
Son dakika haberi! IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı

Son dakika haberi! IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 25.07.2022
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 25.07.2022
İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 25.07.2022
İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 23.07.2022
Erbil Valisi, IKBY dışından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini söyledi

Erbil Valisi, IKBY dışından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 23.07.2022
Son dakika haber! Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

Son dakika haber! Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 17.07.2022
15 Temmuz şehitleri anıldı (2)

15 Temmuz şehitleri anıldı (2)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 15.07.2022
14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamının kurbanları anıldı

14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamının kurbanları anıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 14.07.2022
IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi (2)

IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi (2)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 13.07.2022
IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi Açıklaması

IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 13.07.2022
Kaleli Türkmenler, tarihi kalenin eski kültür ve yaşamını anlattı

Kaleli Türkmenler, tarihi kalenin eski kültür ve yaşamını anlattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.07.2022
IKBY'den Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye yoğun rağbet var

IKBY'den Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye yoğun rağbet var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.07.2022
İran'dan gelen uçağın Erbil Havalimanı'na inişine izin verilmedi

İran'dan gelen uçağın Erbil Havalimanı'na inişine izin verilmedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 04.07.2022
Son dakika haberleri | IKYB'de restoranda gaz patlaması: 5 yaralı

Son dakika haberleri | IKYB'de restoranda gaz patlaması: 5 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 03.07.2022
Irak'ta göçmen kampında yangın

Irak'ta göçmen kampında yangın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 30.06.2022
Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü

Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 28.06.2022
Irak'ta Sadr'ın İran destekli rakipleri koalisyon hükümeti kurmak istiyor

Irak'ta Sadr'ın İran destekli rakipleri koalisyon hükümeti kurmak istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 27.06.2022
Son dakika haberleri... IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki gaz tesisine yönelik saldırılarda 'yasa dışı' grupları suçladı

Son dakika haberleri... IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki gaz tesisine yönelik saldırılarda "yasa dışı" grupları suçladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 27.06.2022
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 25.06.2022
IKBY'de yaz tatili için Türkiye tercih ediliyor

IKBY'de yaz tatili için Türkiye tercih ediliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 25.06.2022
Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi

Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 24.06.2022
Irak Meclisindeki siyasi gruplardan 'ulusal hükümet' vurgusu

Irak Meclisindeki siyasi gruplardan "ulusal hükümet" vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 23.06.2022
KDP, yeni Bağdat hükümetine şartlı katılacak

KDP, yeni Bağdat hükümetine şartlı katılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 23.06.2022
Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı

Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 22.06.2022
Duhok'un Şeyhan ilçesine bir füze düştü

Duhok'un Şeyhan ilçesine bir füze düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 22.06.2022
'Yallah şoför' şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti

"Yallah şoför" şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 20.06.2022
'Yallah şoför' şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti

"Yallah şoför" şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 20.06.2022
IKBY Elektrik Bakan Yardımcısı, güneş enerjisi üzerinde çalıştıklarını söyledi

IKBY Elektrik Bakan Yardımcısı, güneş enerjisi üzerinde çalıştıklarını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 20.06.2022
Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi

Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 11.06.2022
Kerküklü Araplar 'Peşmerge'nin yıllar önce alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını' istiyor

Kerküklü Araplar "Peşmerge'nin yıllar önce alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını" istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 11.06.2022
DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor

DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 10.06.2022
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 09.06.2022
IKBY: 'Erbil'e yönelik İHA saldırısı, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi'

IKBY: "Erbil'e yönelik İHA saldırısı, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 09.06.2022
IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu

IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 09.06.2022
Erbil'deki İHA'lı saldırıda 3 kişi yaralandı

Erbil'deki İHA'lı saldırıda 3 kişi yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.06.2022
Erbil'de işlek caddeye İHA düştü

Erbil'de işlek caddeye İHA düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.06.2022
Erbil'de İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

Erbil'de İHA saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.06.2022
Irak Meclisi, 'Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası'nı oy çokluğuyla kabul etti

Irak Meclisi, "Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası"nı oy çokluğuyla kabul etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.06.2022
ORSAM 'Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye' paneli düzenledi

ORSAM "Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye" paneli düzenledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 08.06.2022
Maarif Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Maarif Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 07.06.2022
Terör örgütü PKK, Sincar'da bir Peşmerge'yi kaçırdı

Terör örgütü PKK, Sincar'da bir Peşmerge'yi kaçırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 06.06.2022
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 06.06.2022
KYB'li yetkili, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının değişmeyeceğini söyledi

KYB'li yetkili, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının değişmeyeceğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 05.06.2022
IKBY 'gıda güvenliğindeki kriz' nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın alacak

IKBY "gıda güvenliğindeki kriz" nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın alacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 05.06.2022
DEAŞ'tan kaçarak Musul'daki mülteci kampına sığınan kadınlar ekmeklerini 6 yıldır tandırda pişiriyor

DEAŞ'tan kaçarak Musul'daki mülteci kampına sığınan kadınlar ekmeklerini 6 yıldır tandırda pişiriyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 05.06.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 05.06.2022
Eski Kerkük İl Meclis Başkanı hakkında 6 yıl hapis kararı

Eski Kerkük İl Meclis Başkanı hakkında 6 yıl hapis kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 31.05.2022
Türkmen Bakan Maruf, IKBY'de azınlık kotasının düşürülmesine karşı olduklarını söyledi

Türkmen Bakan Maruf, IKBY'de azınlık kotasının düşürülmesine karşı olduklarını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 31.05.2022
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 30.05.2022
İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor

İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 30.05.2022
Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 27.05.2022
Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 26.05.2022
IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 26.05.2022
IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı

IKBY'de radyo istasyonuna roketli saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 24.05.2022
Türkmen Bakan Maruf'tan, DEAŞ'ın Kerkük'te Türkmenlere yönelik saldırısına kınama

Türkmen Bakan Maruf'tan, DEAŞ'ın Kerkük'te Türkmenlere yönelik saldırısına kınama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 24.05.2022
Dünya Ekonomik Forumu iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 22.05.2022
Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li grup yakalandı

Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li grup yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - 16.05.2022
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