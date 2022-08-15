Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haberleri - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haber - Haberler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Haberleri
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Irak'ta sıcaklık ve toz nedeniyle Duhok'un ünlü Akre incirinin üretimi azaldı
Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde
Iraklı yetkili, Duhok'taki Habur Nehri suyunun kuraklık nedeniyle yüzde 40 azaldığını söyledi
Son dakika haberi: Irak'ta Yeni Nesil Hareketi Partisi, yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu
Son dakika haberleri... Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, protesto çağrısının ardından milletvekillerinin gözaltına alındığını duyurdu
Irak Meclis Başkanı: Sadr'ın erken seçim çağrısını destekliyoruz
Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti
Son dakika haberi | IKBY Başkanı: "Sincar'da Irak savunma sistemi dışındaki silahlı güçler sorunu henüz çözülmüş değil"
Ezidi lider, "DEAŞ'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını" söyledi
8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor
Irak'taki Şii lider Sadr, destekçilerini Meclis binasından ayrılmaya çağırdı
Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor
IKBY Başkanı Barzani'den Irak'ta krizin taraflarına "Erbil'de diyalog" çağrısı
Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı
İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri
PKK Irak'ta son bir yılda çok sayıda sivili ve güvenlik gücünü hedef aldı
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Irak'a "terörle mücadele" yanıtı
Son dakika haberi! IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi
İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
Erbil Valisi, IKBY dışından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini söyledi
Son dakika haber! Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü
IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi (2)
IKBY Çevre Komisyonu Başkanı, Irak'ın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi Açıklaması
Kaleli Türkmenler, tarihi kalenin eski kültür ve yaşamını anlattı
IKBY'den Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye yoğun rağbet var
İran'dan gelen uçağın Erbil Havalimanı'na inişine izin verilmedi
Son dakika haberleri | IKYB'de restoranda gaz patlaması: 5 yaralı
Son dakika... Erbil'de üniversiteyi basan öğrenci 2 profesörü öldürdü
Irak'ta Sadr'ın İran destekli rakipleri koalisyon hükümeti kurmak istiyor
Son dakika haberleri... IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki gaz tesisine yönelik saldırılarda "yasa dışı" grupları suçladı
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı
Süleymaniye'deki gaz tesisine yine füze saldırısı düzenlendi
Irak Meclisindeki siyasi gruplardan "ulusal hükümet" vurgusu
Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı
"Yallah şoför" şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti
"Yallah şoför" şarkısının sahibi Türkmen sanatçı 89 yaşında vefat etti
IKBY Elektrik Bakan Yardımcısı, güneş enerjisi üzerinde çalıştıklarını söyledi
Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi
Kerküklü Araplar "Peşmerge'nin yıllar önce alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını" istiyor
DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor
IKBY: "Erbil'e yönelik İHA saldırısı, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi"
IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu
Irak Meclisi, "Gıda Güvenliği ve Kalkınma Yasası"nı oy çokluğuyla kabul etti
KYB'li yetkili, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının değişmeyeceğini söyledi
IKBY "gıda güvenliğindeki kriz" nedeniyle çiftçilerin elindeki buğdayın tamamını satın alacak
DEAŞ'tan kaçarak Musul'daki mülteci kampına sığınan kadınlar ekmeklerini 6 yıldır tandırda pişiriyor
Türkmen Bakan Maruf, IKBY'de azınlık kotasının düşürülmesine karşı olduklarını söyledi
İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor
Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı
IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti
Türkmen Bakan Maruf'tan, DEAŞ'ın Kerkük'te Türkmenlere yönelik saldırısına kınama
Dünya Ekonomik Forumu iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor