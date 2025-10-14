Şırnak Valisi Birol Ekici, IKBY'yi Ziyaret Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret eden Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet, bölge yetkilileri ile görüşmelerinde Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin yanı sıra ticari alışverişler, ekonomik, akademik ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Valisi Ekici, resmi temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Ekici, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Şubesi ile Uluslararası Erbil Maarif Okullarını da ziyaret etti.

KDP Başkanı Barzani, beraberindeki heyetle Irak'ın Erbil kentinde bulunan Şırnak Valisi Ekici ile Türk heyetini kabul etti.

Ekici, Barzani'nin Türkiye'deki "barış sürecini ilerletmedeki rolünü" takdirle karşılayarak, sürece desteğini sürdürmesini talep etti.

Görüşmede, Şırnak Valiliği ile IKBY, özellikle Erbil Valiliği arasında kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Vali Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve Cizre Ticaret Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'dan oluşan heyeti kabul etti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile Erbil Valisi Ümid Hoşnav'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkiler, ticari alışverişler ile ekonomik, akademik ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Her iki taraf, ortak işbirliğini daha da ilerletme ve IKBY ile Türkiye arasında ticaret, ulaşım ve turizm alanlarını genişletme konusundaki karşılıklı isteği vurguladı.

Görüşmede terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin bölgenin gelişimine etkisinin yanı sıra sınırlara yakınlığı nedeniyle IKBY'deki turistlere de hizmet veren Şırnak Havalimanı'nın önemi ele alındı.

Şırnak Valisi Ekici ayrıca, ITC Erbil Şubesi'ni ziyaret etti ve burada IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Şube Başkanı Emir İzzet ve çok sayıda Türkmen yetkili tarafından karşılandı.

Çok sayıda Türkmen bileşeninin katıldığı toplantıda, birlikte yaşama ve bileşenlerin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda taraflar birbirine hediye takdim etti.

Ekici, ziyaretlerine Uluslararası Erbil Maarif Okulları ile devam etti. Burada Erbil Başkonsolosu Topçu, okul müdürü ve çalışanları ile yerleşkenin bazı bölümlerini gezen Vali Ekici, okulun ilerlemesi ile teknolojisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.