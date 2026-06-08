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Erbil'de uçuşlar durdurdu

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Uluslararası Erbil Havalimanı'nda, İran ile İsrail arasında yeniden tırmanan gerilim nedeniyle uçuşlar 72 saat süreyle durduruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşlar, İran ile İsrail arasında yeniden tırmanan gerilim nedeniyle 72 saat süreyle durduruldu.

İran ile İsrail arasında yeniden tırmanan gerilim bölge ülkelerini alarma geçirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Uluslararası Erbil Havalimanı yönetimi, tırmanan gerilim nedeniyle hava trafiğinin 72 saat süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Bu karar, Irak Sivil Havacılık Otoritesi'nin bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle ülke genelindeki uçuşları 72 saat süreyle durdurmasının ardından alındı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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