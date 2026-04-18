Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabulde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini belirtti. Erdoğan, İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını, her halükarda Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin de bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, proje ile ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun