ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında 6 İHA tespit edildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Güvenlik kaynakları, başkonsolosluk yakınında konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bölgeye yaklaşan İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen İHA'lara ait parçaların olay yerinin yakınına düştüğü, şarapnel parçalarının isabet ettiği bir takside maddi hasar oluştuğu bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı