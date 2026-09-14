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IKBY’de roketli saldırı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentine yerel saatle 03.10 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentine yerel saatle 03.10 sıralarında roketli saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendi. IKBY Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre; Süleymaniye kentine yerel saatle 03.10 sıralarında fırlatılan 5 roketten 3'ü Zırkuizle bölgesini hedef aldı, bir roket Sirvan nahiyesine bağlı Kurge Ciya köyü yakınlarına, diğer roket ise Kara Dağ ilçesindeki Dari Zeyn ve Mirasi Sufla köyleri arasına düştü.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, bölge halkına saldırıların düzenlendiği alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu. Sakinlerin, roket ve insansız hava araçlarına (İHA) ait parça ve kalıntılara dokunmamaları veya müdahale etmemeleri istendi. Açıklamada, güvenlik açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, bölge halkına saldırıların düzenlendiği alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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