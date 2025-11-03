Haberler

İlk Türk Uçağı Süleymaniye'ye İndi

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye vilayetindeki Uluslararası Süleymaniye Havalimanı'na 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı.

Türkiye'nin 2 buçuk yıl süren uçuş yasağının geçen ay kaldırılmasının ardından, gece yarısından sonra Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Süleymaniye Havalimanı'na indi. Yüzden fazla yolcunun bulunduğu uçağın inişi nedeniyle düzenlenen törene, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Rebaz Muhammed Halil ile THY Irak Koordinatörü Halil Anlatan katıldı.

Havalimanı Müdürü Rebaz Muhammed Halil, yaptığı açıklamada Süleymaniye-İstanbul seferlerinin haftada dört kez gerçekleştirileceğini belirterek, "Uçuşların önümüzdeki aylarda artırılması planlanıyor" dedi. Halil, uçuş yasağının kaldırılmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, son 2 buçuk yıl içinde uygulanan yasağın ticareti yaklaşık yüzde 35 oranında olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Süleymaniye'ye gelen ilk yolcular, uçuşların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolculardan biri, "Türkiye'den Süleymaniye'ye doğrudan geldiğimiz için çok mutluyuz. Yol büyük ölçüde kısaldı. Uçuş yasağının kaldırılması için büyük çaba sarf eden IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer yolcu ise, yasağın kaldırılmasının ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, "Daha önce Süleymaniye'ye ulaşmak için Doha aktarmalı uçuyordum. Yaklaşık 7 buçuk saat uçakta kalıyor, ardından 2 buçuk saat daha yol alıyordum, toplamda 10 saate yakın sürüyordu. Bugün ise İstanbul'dan sadece 4 buçuk saatte buraya ulaştık. Bu adımın ilerleyen dönemde bilet fiyatlarının düşmesine ve diğer havayolu şirketleri üzerindeki baskının azalmasına neden olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yolcular, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen direkt seferlerin Süleymaniye için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bu kentte yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Avrupa'dan gelen yolcular için de büyük bir kolaylık sağlandı" şeklinde konuştu.

IKBY Başkanlığı, geçen Ekim ayının 9'unda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağını kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.

Türkiye, Nisan 2023 tarihinde Süleymaniye'ye yönelik uçuş yasağını yürürlüğe koymuştu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
