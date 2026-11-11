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MİT Başkanı Kalın, Antalya'daki COP31'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

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MİT Başkanı Kalın, Antalya'daki COP31'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik, terörle ortak mücadele ve çok boyutlu işbirliği ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik dinamikleri, terörle ortak mücadele ve iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliği konuları ele alındı.

Kalın, Türkiye'nin Irak'ın huzur, refah ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizerek, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında tesis edilen yakın diyaloğun ve koordinasyonun bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Yapılan görüşmede, başta güvenlik ve bölgesel meseleler olmak üzere tüm alanlarda eş güdüm ve istişare mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA
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