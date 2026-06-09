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Ahmet Davutoğlu, Ikby Başbakanı Mesrur Barzani ile Görüştü

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelerek tarihi ve kültürel bağlar ile bölgesel barış için ortak adımları değerlendirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Davutoğlu, görüşmede tarihi ve kültürel bağların yanı sıra bölgenin barış ve huzuru için atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünü açıkladı.

Davutoğlu, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostum, IKBY Başbakanı Sayın Mesrur Barzani'yi heyetimle birlikte ziyaret ederek; köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra, bölgemizin barış ve huzuru için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Barzani'ye ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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