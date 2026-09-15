Haberler

İran: ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, IKBY’nin işbirliği ile yenilgiye uğradı

Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Talabani, başkent Tahran'da görüştü.

Görüşme sırasında Kalibaf, ABD ve İsrail'in İran'ın bu kadar direnç gösterebileceğini ve yenileceklerini düşünmediğini belirterek, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik planlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ve İran ile Irak arasında ayrışma meydana getirmeye çalıştığını vurgulayan Kalibaf, bu planların boşa çıkarılması için komşu ülkelerle her alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da kaza yerini görüntüleyen gazetecilere sağlık ekibinden 'eşeğe mi diyoruz' tepkisi

Kaza yerinde gazetecilere skandal tepki: Eşeğe mi diyoruz
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

Gözü dönmüş boks hocası kadın eğitmene böyle saldırdı
İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine darbe! 4 farklı örgütten 39 gözaltı

Terör örgütlerine 11 ilde eş zamanlı baskın
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel

Yeni bölüm fragmanına büyük tepki var: Senarist kendine gel

Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

Yine tek karesiyle binlerce beğeni aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde anlamlı mesaj