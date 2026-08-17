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IKBY liderine İHA saldırısına kınama

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisine yönelik İHA saldırısını kınayarak, Bağdat hükümetine güvenliği sağlama çağrısı yaptı. Saldırıyı 'tehlikeli tırmanış' olarak nitelendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını şiddetle kınadı. Barzani, Bağdat hükümetine anayasal sorumluluklarını yerine getirerek ülkenin ve IKBY'nin güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınayan Neçirvan Barzani, saldırıların tamamen kabul edilemez olduğunu belirterek, yaşananları "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak federal hükümetine ülkenin güvenliğini ve istikrarını koruma konusundaki anayasal sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Barzani, benzer saldırıların tekrarlanmaması için Bağdat hükümetinin gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerektiğini belirtti.

"Güvenlik ortak sorumluluktur"

IKBY Başkanı Barzani, Irak'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarının, IKBY de dahil olmak üzere ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Tüm tarafların gerilimi azaltmak ve bölgedeki mevcut gerginliklere son vermek için çalışması gerektiğini belirten Barzani, güvenlik ve istikrarın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Mesut Barzani'nin ofisinden de kınama

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İran sınırının diğer tarafından gönderilen İHA'larla IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ile Güvenlik Ajansı Başkanı'nın Piramerd'deki ikametgahı hedef alındığı belirtildi.

"İHA ve füzeler sorunları çözmez"

Mesut Barzani'nin ofisi, IKBY'nin bölgedeki mevcut savaş ve gerilimlerin hiçbir zaman tarafı olmadığını vurguladı. Açıklamada, haksız ve hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek saldırıların IKBY'nin istikrarını bozmayı amaçladığı belirtilerek, "İnsansız hava araçlarının ve füzelerin kullanılması sorunları çözmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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