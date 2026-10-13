Tuncer Bakırhan, Erbil'deki MERI Forumunda Barzani ve Talabani ile bir araya geldi

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(ERBİL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erbil'de düzenlenen MERI Forumunun ilk gününe katıldı. Bakırhan, forum kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, KYB Genel Başkanı Bafil Talabani, İlham Ahmed, Kubad Talabani ve Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hewler'de düzenlenen MERI Forumu'nun ilk gününe katıldık. Forumda bölgenin geleceğine dair çok verimli tartışmalar yürütüldü. Forum vesilesiyle Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, KYB Genel Başkanı Sayın Bafil Talabani, Sayın İlham Ahmed, Sayın Qubad Talabani ve Sayın Mazlum Abdi ile bir araya geldik. Ev sahipliği için MERI'ye ve Kürdistan Bölgesi yönetimine teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA