Barzani'den Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür, PKK'ya çağrı
Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Terör örgütü PKK'ya da bir çağrıda bulunan Barzani, "PKK'nin ne yapması gerektiği açıktır. PKK, Öcalan'ın taleplerini yerine getirmelidir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SORUSUNA YANIT VERDİ

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin soruya da yanıt veren Barzani, "Bu çok ciddi bir süreçtir ve Türkiye bu sorunu çözmek konusunda ciddidir. Süreç biraz yavaş ilerlediği için bazıları sitem edebilir, bu doğrudur. Ancak önemli olan tüm tarafların bu sürecin başarıya ulaşması için bağlı kalmasıdır" dedi.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖCALAN'A TEŞEKKÜR

Neçirvan Barzani, şöyle devam etti: "Barış sürecine ilişkin; Şu ana kadar gördüklerime dayanarak, bunun çok ciddi bir süreç olduğuna inanıyorum. Türkiye bu sorunu çözmek konusunda ciddidir. Süreç biraz yavaş ilerleyebilir. Bazılarının bundan şikayet etmesi de haklı olabilir, bu doğrudur. Ancak önemli olan, tüm tarafların bu sürecin başarıya ulaşması için buna sadık kalmasıdır.

Kürdistan Bölgesi'nin tavrı şudur: Tüm tarafların çabalarını minnetle karşılıyoruz. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bu mesele için harcadığı çabayı takdir ediyoruz. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın başlattığı girişimin de sonuca ulaşmasını umut ediyoruz. PKK'nin ne yapması gerektiği de açıktır. PKK, Öcalan'ın taleplerini yerine getirmelidir. Biz bu süreci destekliyor ve katkısı olan herkesi tebrik ve teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki hepsinden öte, bu sürecin iyi bir sonuca ulaşmasını bizzat destekleyen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz."

