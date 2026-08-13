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Barzani'den Türkiye'deki barış yasasına tam destek

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu'nu bölgesel güvenlik ve istikrar için önemli bir dönüşüm olarak nitelendirdi; Erdoğan'a teşekkür etti ve barış sürecine tam destek verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM'de "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesini, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından "önemli bir dönüşüm" olarak nitelendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmesine dair açıklamada bulundu. Barzani yaptığı açıklamada, söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu cesur adım, Türkiye ve genel olarak bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüşümdür" ifadelerini kullandı. Barzani, her zaman barış ve diyaloğun en doğru seçenek olduğuna inandıklarını belirterek, silah ve askeri çözüm döneminin sona erdiğini ifade etti.

Kanunun, Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin tesis edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Barzani, herkesin bu süreci desteklemesi ve barışın başarıya ulaşması için çalışması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Barzani ayrıca, kanunun hazırlanıp kabul edilmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm taraflara teşekkür ederek, "Her zamanki gibi IKBY'nin barış ve istikrarın başarıya ulaşması için tam desteğini yineliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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