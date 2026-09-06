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Koalisyon Irak'tan Tamamen Çekiliyor

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Irak Başbakanı'nın danışmanı, ABD öncülüğündeki koalisyonun ay sonunda IKBY dahil tüm Irak'tan hava savunma sistemleriyle birlikte çekileceğini, asker ve teçhizatın aşamalı tahliyesinin başladığını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ay sonunda hava savunma sistemleri de dahil Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) de çekileceğini ileri sürdü.

Araci, Erbil merkezli Rudaw TV'ye yaptığı açıklamada, çekilmenin Erbil'de kalanlar da dahil olmak üzere tüm hava savunma sistemlerini kapsadığını belirtti.

Araci ayrıca, asker ve askeri teçhizatın aşamalı olarak çekilmesine şimdiden başlandığını da sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada, silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu duyurmuştu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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