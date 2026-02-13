Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, IKBY Başkanı Barzani ile Münih'te görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, IKBY Başkanı Barzani ile Münih'te görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirme konularında görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev konferans kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Münih'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Barzani'nin Azerbaycan ziyaretleri ve Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşmeler memnuniyetle anıldı ve tüm bunların işbirliği perspektifleri hakkında görüşmek için iyi bir fırsat elde edildiği belirtildi. Görüşmede, Aliyev ve Barzani ekonomik, ticari, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu ve karşılıklı meselelerde hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev aynı zamanda da Neçirvan Barzani'yi Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet etti. Barzani ise daveti memnuniyetle kabul etti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!