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Barzani'den Türkiye'deki dayanışma yasasına tam destek

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma yasasını cesur adım olarak nitelendirdi ve kalıcı barış ile istikrar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Herkesi yasayı desteklemeye çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, atılan adımı "cesur bir hamle" olarak nitelendirerek, "Bu cesur adım, Türkiye'de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Her zaman barış ve diyaloğun en doğru seçenek olduğuna ve silahlı çözüm devrinin geride kaldığına inandıklarını vurgulayan Barzani, şunları kaydetti:

"Bu yasa, Türkiye'deki tüm unsurlar arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamın sağlanması için büyük fırsattır. Herkesin bu yasayı desteklemesi ve barışın başarısı için çalışması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu yasanın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm lider ile taraflara takdir ve tebriklerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi Kürdistan Bölgesi'nin barış ve istikrarın başarısına olan tam desteğini bir kez daha teyit ediyoruz."

Kaynak: AA
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