Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi

Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uygun şekilde terör örgütü YPG/SDG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM: SURİYE VE SDG

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron ve Barzani'nin Suriye de dahil birçok bölgesel meseleyi telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "(Macron ve Barzani) Başta Deyr Hafir ve Meskene'de olmak üzere devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi ve tüm taraflara gerilimin derhal düşürülmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

SDG'NİN SURİYE'YE ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE "GECİKMEKSİZİN" BAŞLANMASI ÇAĞRISI

Macron ve Barzani'nin, 10 Mart 2025 Mutabakatı'na uygun şekilde terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye devletine entegrasyonuna ilişkin görüşmelerin "gecikmeksizin" yeniden başlatılması beklentisini dile getirdiği aktarılan açıklamada, iki siyasetçinin, bu görüşmelerin Suriye'nin birliği ile istikrarı adına en kısa sürede sonuçlandırılmasına destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron ve Barzani'nin, bölgedeki halkın korunmasının tamamen Suriye makamlarının sorumluluğunda olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
