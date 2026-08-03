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Şam'da Barzani-Eş-Şara Görüşmesi: Suriye Erbil'de Konsolosluk Açacak

Şam'da Barzani-Eş-Şara Görüşmesi: Suriye Erbil'de Konsolosluk Açacak
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede siyasi, güvenlik ve ekonomik iş birliği ele alınırken, Suriye'nin Erbil'de konsolosluk açacağı duyuruldu. Barzani, eş-Şara'yı Bağdat ve Erbil'e davet etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Şam'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani le görüştü.

Suriye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlardaki iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar, bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Barzani'nin, Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara'yı Bağdat ve Erbil'e resmi ziyarette bulunmaya davet ettiği öğrenildi.

Bağdat, Erbil ve Şam arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, tarafların özellikle güvenlik, ekonomi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

"Suriye Erbil'de konsolosluk açacak"

IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şahap Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin IKBY'nin Suriye ile ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladığını belirtti. Şahap, eş-Şara'nın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve IKBY'nin son yıllarda üstlendiği yapıcı role teşekkür ettiğini ve bu ziyaretin iki taraf arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ettiğini aktardı. Şahap ayrıca, Suriye'nin Erbil'de konsolosluk açılması yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bunun iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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