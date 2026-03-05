Haberler

İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerine 3 füze ile saldırdığını açıkladı. Saldırılar sonucunda Zırgıvez köyünde şiddetli patlamalar yaşandı ancak can kaybı bildirilmedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı'nın muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptığını aktardı.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirilmişti.

Yerel medya, söz konusu grupların aileleriyle yaşadığı bölgede 4 patlama sesinin duyulduğunu, herhangi bir can kaybının olmadığını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
