Neçirvan Barzani Oyunu Kullandı: Irak Meclis Seçimleri Başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclis seçimleri için Erbil'de oyunu kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde meclis seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

IKBY Başkanı Barzani, Erbil'deki Rotana Otel'de kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Barzani, dün yayımladığı mesajında, ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesinin verilecek oylarla belirleneceğini vurgulayarak, seçmenleri sandık başına gitmeye çağırmıştı.

Irak Meclis seçimleri bugün yapılıyor. Ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 seçmen sandık başına gidiyor.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerinde 2 milyon 844 bin 51 seçmen bulunuyor. Halepçe kenti de Süleymaniye seçim bölgesi içinde değerlendiriliyor.

IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok ve 2'si kota olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor.

Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katılıyor.

Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday bulunuyor.

Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarışıyor.

Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.