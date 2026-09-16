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IKBY’de İHA düşürüldü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Erbil kentinde, uluslararası koalisyona ait savaş uçakları tarafından bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kentinde, uluslararası koalisyona ait savaş uçakları tarafından bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik İHA saldırıları devam ediyor. Erbil kentindeki Soran bölgesinde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait savaş uçakları tarafından bir İHA düşürüldü. Yerel kaynaklar, İHA'nın düşürülmesinin ardından bölgede patlama sesi duyulduğunu, olayın çevrede kısa süreli paniğe neden olduğunu aktardı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatılırken, İHA'nın düşürülmesi sonucu herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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