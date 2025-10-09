Haberler

Hakan Fidan ve Neçirvan Barzani Ankara'da Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrası bakanlık, görüşmeye ait fotoğraflar paylaştı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Barzani ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
