Erbil'de İHA Saldırısı Engellendi: 3 Bomba Yüklü İHA İmha Edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine düzenlenen İHA saldırısı güvenlik güçleri tarafından engellenerek bomba yüklü 3 İHA imha edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) insansız hava aracı (İHA) saldırıları devam ediyor. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil kentine düzenlenen İHA saldırısının ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından engellendiği belirtilerek 3 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların yerel saatle 02.17 ile 02.25 arasında düşürüldüğü ifade edilerek saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı