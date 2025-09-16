Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu IKBY ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile ikili işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Erbil Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Başkonsolos Topçu ile IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Görüşmede, ikili iş birliği ve bölgedeki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel