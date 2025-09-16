Haberler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu IKBY ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile ikili işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile ikili işbirliğini görüştü.

Erbil Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Başkonsolos Topçu ile IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, ikili iş birliği ve bölgedeki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.