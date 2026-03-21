Büyük panik! Irak'ta çifte saldırı

Bağdat ve Erbil'deki havalimanlarına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Bağdat'taki ABD diplomatik binası hedef alındı, Erbil'de ise saldırılar engellendi.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Irak'ta gerginlik yükselmeye devam ediyor.

ABD'YE AİT BİNA VURULDU

Iraklı güvenlik kaynakları, başkent Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD'ye ait bir diplomatik binanın insansız hava aracı saldırısıyla hedef alındığını bildirdi. Kaynaklar, söz konusu İHA'nın havalimanı içindeki lojistik destek merkezi yakınlarına düştüğünü bildirdi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

SEYDİYE'DE PATLAMA YAŞANDI

Aynı saatlerde başkentin Seydiye semtinde de bir patlama meydana geldi. Güvenlik kaynakları, olayda semtteki bir evin çatısına roket veya İHA olduğu düşünülen bir mühimmat ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Yetkililer, patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, küçük çaplı maddi hasar oluştuğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıda kullanılan mühimmatın belirlenmesi ve olayın kaynağının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.

ERBİL'DE HAVALİMANI YAKINLARDA İHA SALDIRISI

IKBY'nin başkenti Erbil'de İHA saldırısı düzenlendi. Erbil polisi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında 3 İHA'nın tespit edildiğini ve söz konusu tehditlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yetkililer, engelleme sonucunda bölgede küçük çaplı yangın çıktığını aktardı. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı