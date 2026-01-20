Mesud Barzani: Suriye'deki durum kardeşlerimize zarar verecek bir noktaya götürülmemeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK BİR ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumu "büyük bir endişe" ile izlediklerini belirterek, "Savaş ve çatışmaların devamı Suriye ve bölgenin genelinin istikrarı ve huzuru üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani

"SAVAŞ VE ASKERİ ÇATIŞMALARIN HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEYECEK"

Çatışmaların başlangıcından beri, sorunların barışçıl çözümünde uzlaşı sağlanması ve müzakere yolunun takip edilmesi için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişim halinde olduklarını kaydeden Barzani, "Savaş ve askeri çatışmaların hiçbir sorunu çözmeyeceğini ve durumu daha da karmaşık hale getireceğini yineliyoruz." ifadesine yer verdi.

"ATEŞKES İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ"

Barzani, Uluslararası Koalisyon güçlerine, istikrarın sağlanması için görevini yerine getirmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Savaşın durması, ateşkes ve anlaşmaya varılması için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Kürtlerin ve Suriyeli tüm bileşenlerin haklarının korunması ve Suriye'nin gelecekteki anayasasında garanti altına alınması gerektiğini yineliyoruz."

Mesud Barzani

MESUD BARZANİ: TARAFLARIN SORUMLU VE HAMASETTEN UZAK HAREKET ETMESİ GEREKİYOR

Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani de partisinin sitesinde yayımlanan açıklamasında, Suriye'deki gelişmeleri endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti. "Bu hassas süreçte tüm tarafların sorumlu ve hamasetten uzak hareket etmesi gerektiğini" kaydeden Barzani, "Bu durum, Rojava'daki (kuzey ve kuzeydoğu Suriye'deki) kardeşlerimize zarar verecek bir noktaya götürülmemeli. Bu, hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Barzani, söz konusu bölgedeki insanların zarar görmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini aktararak, "Oluşan yeni durumda DEAŞ ve terörizmin de yeniden ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıyayız." iddiasında bulundu.