Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde; MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen kabule ilişkin İletişim Başkanlığı'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.