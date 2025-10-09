Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde; MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen kabule ilişkin İletişim Başkanlığı'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika