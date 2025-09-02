Neçirvan Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yetkilisiyle Görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Irak ve İran İşleri Genel Müdürü Ali Rıza Güney ile bölgedeki gelişmeleri görüştüğü açıklandı.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı Irak ve İran İşleri Genel Müdürü Ali Rıza Güney ile beraberindeki heyeti Erbil'de kabul ettiği kaydedildi. Görüşmede, Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin, Irak ve bölgedeki iç gelişmelerin, Erbil-Bağdat ilişkilerinin ve Irak'ta önümüzdeki Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ele alındığı kaydedildi. Tarafların, aralarındaki ilişkilerin seviyesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, ortak işbirliği alanlarının geliştirilmesinin ve genişletilmesinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki güvenlik durumu, Suriye ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ile bunların yansımaları ve ortak ilgi alanına giren bazı konuların masaya yatırıldığı bildirildi. - ERBİL