Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesine yönelik anlaşmaya vardı.

  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat yönetimi, Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaştı.
  • Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına en kısa sürede başlanması kararı alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

PETROL, KUZEY IRAK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY'ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir." dedi.

GÖRÜŞMELER YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Bağdat, Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin engel olarak durduğunu söylemişti. Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak'ın çeşitli şartlar sunduğunu öne sürmüştü. Mesrur Barzani ise Bağdat'ın Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı yapmasının önünde engel olmadıklarını ancak düşünülen ihraç miktarının Irak'ın diğer yollarda gönderdiği petrolü telafi edemeyeceğini söylemişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

zam yolda o zman kesinlikle

Haber YorumlarıMetin Saglam:

Helal olsun Kürt kardeşlerimize her zaman kardeşliğini koruyor sıra biz Türkiye Cumhuriyeti' devletinde

Haber YorumlarıOzcan Incedere:

zamaninda turkiyenin yani osmanlinin olan petrolu simdi bize satiyorlar,

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

