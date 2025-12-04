Haberler

Silahlı koruma görüntüleriyle tartışma konusu olan Mesud Barzani kimdir?

Silahlı koruma görüntüleriyle tartışma konusu olan Mesud Barzani kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski lideri Mesud Barzani, silahlı korumalarıyla Türkiye'ye gelmesi nedeniyle tartışma konusu oldu. Barzani, etkinlik için Şırnak'ta bulunuyordu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) en güçlü siyasetçilerden biri olan Mesud Barzani, silahlı korumalarıyla Türkiye'ye gelmesi sebebiyle tartışma konusu. Barzani, Şırnak Valiliği'nin düzenlediği bir etkinliğe katılmıştı.

Barzani, 1979'dan bu yana bölgedeki en güçlü siyasi partilerden biri olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) liderliğini yürütüyor.

Barzani, 2005-2017 arasında Irak'ın kuzeyindeki özerk bölgeyi yönetti.

Bugünse IKBY başkanlığını yeğeni Neçirvan Barzani yapıyor.

Barzani ailesi, Kuzey Irak siyasetinde kilit rol oynuyor.

KDP, Kasım'da yapılan son seçimlerde Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'da birinci parti oldu.

Barzaniler Türkiye'ye yakın duruşları ile biliniyor.

Ankara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle başlayan son süreçte Kuzey Irak'taki

Mesud Barzani 2013'teki

Türkiye, ABD ve AB'nin "terör örgütü" kabul ettiği PKK'nın ana karargâhı, eğitim tesisleri ve diğer birimleri Kuzey Irak'ta konuşlu.

Örgüt, zaman zaman KDP kontrolündeki bölgelerde bulunan Peşmerge güçleriyle çatışıyor.

Kürt liderin oğlu

Kürt lider Molla Mustafa Barzani'nin oğlu Mesud Barzani, 16 Ağustos 1946'da İran'ın Mahabad şehrinde doğdu.

Barzani'nin doğduğu gün Bağdat'ta Kürdistan Demokrat Partisi kuruldu.

Babası Mustafa Barzani, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İran'da yaşanan karışıklığı fırsat bilerek Mahabad'ın başkent olduğu bir "Kürt Cumhuriyeti" kurdu.

Kimse tarafından tanınmayan bu devletin düşmesinin ardından baba Barzani ve beraberindeki isimler Sovyetler Birliği'ne sığındı.

O zamanlar küçük yaşlardaki Mesud Barzani ve annesi ise Irak'ta kaldı.

Mesud Barzani'nin kişisel web sitesinde yer alan biyografisine göre siyasi lider, Kürt bağımsızlığı için gençlik yıllarında mücadele etmeye başladı.

Barzani 1962'de Peşmerge'ye katıldı. Daha sonra KDP kadrolarında yükselerek yönetici konumuna geldi.

1970'te Baas iktidarı ile Kürtler arasında sağlanan ve Kürtlere özerklik hakları verilmesini öngören anlaşmanın müzakere heyetine babasıyla birlikte katıldı.

Barzani, 1979'da babasının ölmesinin ardından KDP liderliğine seçildi. Bu görevi üstlendiğinde 33 yaşındaydı.

Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile uzun süre rekabet içinde oldu.

Bu rekabet günümüzde de sürüyor.

1980'lerdeki Irak-İran savaşında iki ailenin yönettiği siyasi parti de Saddam Hüseyin rejimine karşı İran ile taraf tuttu.

Hüseyin'in 1987 yılı itibarıyla güttüğü Araplaşma politikası kapsamında 180 bin Kürt hayatını kaybetti.

Mesud Barzani'nin web sitesinde yer alan biyografisine göre Saddam Hüseyin'in emriyle 37'si Mesud Barzani'nin yakın akrabası olmak üzere Barzani ailesinden 8 bin kişi katledildi.

Aynı dönem Irak askerlerinin Kürtlerin yaşadığı Halepçe'de kimyasal silah kullanması ise yaklaşık 5 bin kişinin ölmesine yol açtı.

Barzani, Saddam Hüseyin'e karşı Kürt ayaklanmasının önde gelen isimlerinden biri oldu.

Fiili özerklik kuruldu

1991'de Kuveyt ile yaşanan Körfez Savaşı'ndan sonra Batılı güçlerin müdahalesiyle Kürtler fiili özerklik elde etti.

ABD ve müttefikleri kuzey ve güney Irak'ta uçuşa yasak bölge kurdu.

1992'de Iraklı Kürtler bir parlamento seçti ve hükümet kurdu.

1994'te ise KDP ve KYB arasında iç savaş çıktı.

Kuzey Irak'ın kuzey ve güneyini kontrol eden Mesud Barzani ve Celal Talabani, çatışmaların ardından ABD arabuluculuğunda masaya oturdu.

İki rakip 2003'te Irak'ı işgal eden ABD ile ittifak kurdu.

Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından Kürtler güçlerini birleştirerek Kuzey Irak'ta başkentin Erbil seçildiği bir özerk yönetim oluşturdu.

Celal Talabani Irak Cumhurbaşkanı oldu.

Barzani ise 2005'te IKBY parlamentosu tarafından başkan seçildi.

2009'da düzenlenen seçimlerde yüzde 69.6 oy alarak IKBY'nin genel seçimle göreve gelen ilk lideri oldu.

Barzani'nin görev süresi 2013'te bittiken sonra dört yıl uzatıldı.

Bu süreçte Musul dahil Irak'taki birçok kenti ele geçiren IŞİD'e karşı savaş belirleyici rol oynadı.

Barzani, başkanlık görevini bırakmasından bu yana KDP lideri sıfatıyla siyasi çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili haberler

BBC
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok

Galatasaray'dan kaçar gibi gitmişti! Hayatının şokunu yaşadı
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte muhtemel rakiplerimiz
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Tanju Özcan'dan çok konuşulacak sözler: Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar

"Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar"
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.