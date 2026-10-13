DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barzani ile barış ve iş birliğini görüştü

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(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiğini belirtti. Bakırhan, şunları kaydetti:

"Ev sahipliği ve nazik karşılaması için teşekkür ediyoruz. Görüşmemizde başta Türkiye'deki barış ve demokratik toplum süreci olmak üzere bölgesel barışın imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Verimli bir görüşme oldu. Diyaloğun ve iş birliğinin önemine dair karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık."

Kaynak: ANKA