DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barzani ile barış ve iş birliğini görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barzani ile barış ve iş birliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Bakırhan, görüşmede Türkiye'deki barış ve demokratik toplum süreci ile bölgesel barışın imkanlarının ele alındığını, diyalog ve iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.
(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiğini belirtti. Bakırhan, şunları kaydetti:
"Ev sahipliği ve nazik karşılaması için teşekkür ediyoruz. Görüşmemizde başta Türkiye'deki barış ve demokratik toplum süreci olmak üzere bölgesel barışın imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Verimli bir görüşme oldu. Diyaloğun ve iş birliğinin önemine dair karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık."