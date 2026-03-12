CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
PYD/YPG'nin kurucu isimlerinden ve Türkiye'de kırmızı kategoride aranan Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybetti. Müslim'in ölümünün ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Üzgünüm" ifadeleriyle paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.
Suriye'de faaliyet gösteren PYD/YPG'nin kuruluşunda öne çıkan isimlerden Salih Müslim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan Müslim'in ölümü sonrası CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.
SALİH MÜSLİM ERBİL'DE HAYATINI KAYBETTİ
TANRIKULU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI
Müslim'in ölümünün ardından CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Tanrıkulu mesajında, "Suriye-Rojava'da Kobani doğumlu önemli bir şahsiyet Salih Muslim vefat etmiş. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.