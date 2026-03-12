Haberler

CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

Güncelleme:
PYD/YPG'nin kurucu isimlerinden ve Türkiye'de kırmızı kategoride aranan Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybetti. Müslim'in ölümünün ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Üzgünüm" ifadeleriyle paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.

  • Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybetti.
  • Salih Müslim, Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.
  • CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Salih Müslim'in ölümü üzerine sosyal medyada taziye mesajı paylaştı.

Suriye'de faaliyet gösteren PYD/YPG'nin kuruluşunda öne çıkan isimlerden Salih Müslim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Erbil'de hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan Müslim'in ölümü sonrası CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı taziye mesajı dikkat çekti.

SALİH MÜSLİM ERBİL'DE HAYATINI KAYBETTİ

PYD ve YPG'nin kuruluşunda etkili isimlerden biri olarak bilinen Salih Müslim'in Erbil'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Müslim, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

TANRIKULU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Müslim'in ölümünün ardından CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Tanrıkulu mesajında, "Suriye-Rojava'da Kobani doğumlu önemli bir şahsiyet Salih Muslim vefat etmiş. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

