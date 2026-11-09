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Irak Süleymaniye'de Dana Gas'ın işlettiği gaz tesisine İHA saldırısı yapıldı

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Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisi'ne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi. BAE merkezli Dana Gas'ın işlettiği tesiste hasar oluştu; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminde aksama yaşandığını bildirdi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Süleymaniye'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu hasar oluştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu elektrik üretiminde aksama yaşandığı bildirildi.

Kormor Gaz Tesisi daha önce de İHA ve füze saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA
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