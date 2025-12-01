Haberler

Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma Haber Videosunu İzle
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil şehrinde peşmergeler ile Herki aşiretine ait güçler arasında şiddetli silahlı çatışmalar çıktı. Kürdistan Demokrat Partisi'nin binası ateşe verilirken, Herki aşireti, "Barzani güçleri iki saat içinde geri çekilmezse rafinerileri havaya uçuracağız." tehdidinde bulundu. Herki aşiretinden olduğu iddia edilen bazı kişilerin ellerinde taşıdıkları roketler de dikkat çekti.

  • Kuzey Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil şehrinde peşmergeler ile Herki aşireti güçleri arasında şiddetli çatışmalar başladı.
  • Herki aşireti, Barzani güçlerinin iki saat içinde geri çekilmemesi durumunda bölgenin en büyük petrol rafinerisi Lanaz'ı havaya uçuracağını açıkladı.
  • Peşmerge güçleri Erbil şehir merkezine konuşlanırken, Herki aşireti üyeleri şehrin çeşitli noktalarına girişleri kapattı.

Kuzey Irak bir anda karıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil şehrinde peşmergeler ile Herki aşireti güçleri arasında şiddetli çatışmalar başladı.

"BARZANİ GÜÇLERİ ÇEKİLMEZSE RAFİNERİLERİ HAVAYA UÇURURUZ"

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi'nin binasını ateşe veren aşiret güçleri, tehditler savurdu. Herki aşireti, "Barzani güçleri iki saat içinde geri çekilmezse rafinerileri havaya uçuracağız." açıklamasını yaptı. Aşiretin bahsettiği rafinerinin, bölgenin en büyük petrol rafinerisi Lanaz olduğu öğrenildi. Lanaz petrol rafinerisinin Erbil'e 20 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

"KAOS ÇIKARMAK İSTEYENLERİN ELLERİNİ KESECEĞİZ"

Gerilimin tırmanması üzerine peşmerge güçleri Erbil şehir merkezine konuşlanmaya başladı. Aşiret üyeleri ise şehrin çeşitli noktalarına girişleri kapattı. Erbil Valisi'nden çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Vali, "Kaos çıkarmak isteyen herkesin ellerini keseceğiz." dedi.

ROKETLERLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Öte yandan sosyal medyadaki bazı görüntüler dikkat çekti. Ellerinde roketler olan bazı kişilerin Herki aşiretinden olduğu iddia edildi.

