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Erbil'de feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

Erbil'de feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı Haber Videosunu İzle
Erbil'de feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KAMYON TERS YÖNE GİRDİ

IKBY'nin başkenti Erbil'de Ksenzenan yolu üzerinde aşırı hızlı seyreden ve kontrolden çıkan un yüklü kamyon, ters yöne girerek 8 aracı biçti. Erbil Trafik Genel Müdürlüğü Sözcüsü Albay Himen Hemad yaptığı açıklamada, feci kazada kamyon şoförü dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirtti. 

8 ARAÇ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hemad, kazada 8 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini, bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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