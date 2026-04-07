IKBY'nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bir insansız hava aracının sivillere ait bir eve düşmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İran'dan yönlendirildiği belirtilirken, olay uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de sivillere ait bir eve insansız hava aracı (İHA) düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

IKBY'nin başkenti Erbil'e bağlı Dareşekran nahiyesinin Zergezevi köyünde bir eve gece saatlerinde bomba yüklü İHA düştü. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın İran'dan yönlendirildiği, saldırı sırasında evde bulunan Musa Enver Resul ile eşi Müjde Esad Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırının "uluslararası hukukun ihlali" ve "savaş suçu" olduğu aktarıldı.

Erbil'in gece saatlerinde çok sayıda İHA saldırısına maruz kaldığı, hava savunma sistemlerinin İHA'ların büyük bölümünü etkisiz hale getirdiği öğrenildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
