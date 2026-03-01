Haberler

Erbil'de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var
İran'ın bölgedeki ABD üslerini ve müttefik noktalarını hedef alan operasyon sırasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil de hedef hattına girdi. Hava savunma sistemleri tarafından vurulan bir İHA'nın enkazı Bahırka nahiyesine düştü. Gece yarısı meydana gelen olayda, İHA enkazı doğrudan sivil yerleşim birimlerinin üzerine isabet etti.

  • İran'ın operasyonu sırasında Erbil'de vurulan bir İHA'nın enkazı Bahırka nahiyesine düştü.
  • Enkazın düşmesi sonucu Bahırka'da maddi hasar oluştu ve siviller yaralandı.
  • İran daha önce Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssünü vurmuştu.

İran'ın bölgedeki ABD üslerini ve müttefik noktalarını hedef alan geniş kapsamlı operasyonu sırasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil de hedef hattına girdi. Edinilen ilk bilgilere göre, hava savunma sistemleri tarafından vurulan bir İHA'nın enkazı Bahırka nahiyesine düştü.

YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ, SİVİL YARALILAR VAR

Gece yarısı meydana gelen olayda, parçalanan İHA enkazı doğrudan sivil yerleşim birimlerinin üzerine isabet etti. Bölgedeki güvenlik kaynakları, enkazın düştüğü noktada maddi hasar meydana geldiğini ve yaralanan sivillerin acil yardım ekiplerince hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

PATLAMA SESİ ŞEHRİN HER YERİNDEN DUYULDU

Erbil semalarında devreye giren hava savunma sistemlerinin yarattığı gürültü ve ardından Bahırka'da meydana gelen patlama, şehir genelinde büyük korkuya yol açtı. Yerel halk, saldırı ihtimaline karşı sığınaklara ve güvenli alanlara çekilirken, güvenlik güçleri enkazın düştüğü bölgeyi kordon altına aldı.

İran daha önce Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssünü de vurmuştu.

