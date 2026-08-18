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Bahreyn'den Erbil'e İHA Saldırısına Kınama

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Bahreyn, IKBY'de Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Müdürü'nün ikametgahına düzenlenen İHA saldırısını kınayarak, eylemin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti; Irak'ın egemenliğini desteklediğini açıkladı.

Bahreyn, iki insansız hava aracıyla (İHA) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün ikametgahını hedef alan saldırıyı kınadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Erbil'e yönelik saldırılar şiddetle kınandı.

Söz konusu eylemin bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulanan açıklamada, bunun uluslararası hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve komşuluk ilkelerine karşı açık bir ihlal olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn'in Irak ve IKBY ile tam dayanışma içinde olduğu yinelenirken, Irak'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunmasına, IKBY'nin güvenliği ve istikrarının sağlanmasına yönelik tüm adımların desteklendiği belirtildi.

IKBY Anti Terör Biriminden dün yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de Erbil'in Selahaddin ilçesinde bulunan Başbakanlık Özel Ofisi ile İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de saldırının bölgenin güvenliği ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu belirterek saldırıyı kınamıştı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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