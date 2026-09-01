BAE ile IKBY arasında işbirliği görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid ile Barzani arasında başkent Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da hazır bulundu.

Görüşmede, BAE ile Irak ve özellikle IKBY arasındaki ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınırken, halkların refah beklentilerine katkı sağlayacak işbirliğini geliştirme imkanları değerlendirildi.

Ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Orta Doğu'da kalıcı barış, güvenlik ve istikrar ortamının temellerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA