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DEVA Genel Başkanı Babacan Erbil'de Mesud Barzani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı

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DEVA Genel Başkanı Babacan Erbil'de Mesud Barzani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de IKBY Kurucu Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Babacan, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığını, barış ve istikrar için diyalog ile iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kurucu Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Babacan, "Bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Barış, istikrar ve refah için diyaloğun ve iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erbil'de IKBY Kurucu Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Babacan, "Bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Barış, istikrar ve refah için diyaloğun ve iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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