Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu memnuniyetle karşıladı. Barzani, raporu barış ve çözüm için önemli bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti ve sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BARIŞ VE ÇÖZÜM YOLUNDA ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM"

Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Barzani, "Bunu, barış ve çözüm yolunda atılmış önemli bir adım ve doğru bir eğilim olarak değerlendiriyorum. Siyaset ve diyalog dilinin ön plana çıkarılması ile barışçıl çözüme olan bağlılık; tüm bölgenin yararına olacak kalıcı bir istikrarın inşası için temel unsurlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR ARADA YAŞAMA UFUK AÇAN HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLİYORUZ"

Barzani, "IKBY olarak her zaman olduğu gibi, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesini amaçlayan, kardeşlik ve bir arada yaşam için yeni bir ufuk açan her türlü çaba ve adımı desteklediğimizi vurguluyoruz." ifadelerini kullanarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Güvenin daha da pekiştirilmesi ve herkesin beklediği barışın tesisi için Meclis çatısı altında başka adımların da atılmasını temenni ediyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU, RAPORU KABUL ETMİŞTİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, geçtiğimiz hafta 21. toplantısını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapmıştı. Toplantıya, komisyon üyesi 50 milletvekili de katılmıştı. Toplantıda, gruplar ve partiler adına yapılan konuşmaların ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı taslak rapor oylamaya sunuldu. Rapor oy çokluğuyla kabul edilmişti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, rapor için 47 milletvekilinin "kabul", 2 milletvekilinin "ret", bir milletvekilinin de "çekimser" oy kullandığını bildirmişti.