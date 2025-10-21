Irak Türkmen Cephesi, Erbil'de Seçim Adaylarını Tanıttı

Irak Türkmen Cephesi (ITC), gelecek ay yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de adaylarının tanıtım programını gerçekleştirdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), gelecek ay Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde adaylarını tanıttı. ITC yöneticileri, Türkmen siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türkmen vatandaşın katıldığı tanıtım etkinliğinde, Erbil'de seçim yarışına girecek olan 5 aday tanıtıldı.

ITC adaylarının kendilerini tanıtarak seçim vaatlerini açıkladığı etkinlikte katılımcılar, birlik mesajları vererek Türkmenlerin siyasi arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu seçimler sadece siyasi bir yarış değil, aynı zamanda Türkmenlerin Irak'taki ve bölgedeki varlığını kanıtlama fırsatıdır"

Birlik ve beraberliğin yanı sıra temsil gücü ve Türkmen kimliğinin korunması mesajları öne çıktığı etkinlikte konuşan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Haşim Bayraktar, 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerin Türkmenler için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Bu seçimler sadece siyasi bir yarış değil, aynı zamanda Türkmenlerin Irak'taki ve bölgedeki varlığını kanıtlama fırsatıdır" dedi.

Türkmen seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunan Bayraktar, Erbil Türkmenleri güçlü bir katılım göstermesinin, hem Türkmen toplumunun sesini daha gür duyuracağına hem de parlamentoda etkin temsilin önünü açacağına dikkat çekti.

"Amacımız hizmettir ve birlikte yaşam prensiplerini korumaktır"

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi ve IKBY hükümeti Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, seçimlere katılım önemine vurgu yaparak, "Irak Türkmen Cephesi olarak Erbil'de tek siyasi parti olarak Türkmenler içerisinde katıldık, bu da bir önem taşımaktadır. Biz hem Irak Türkmen Cephesi, hem de genel olarak Erbil Türkmenlerini temsil etmekteyiz. Bu yüzden Kasım'da yapılacak Irak Parlamento seçimleri için Erbil'den farklı etnik gruplar ve özellikle Türkmenlerden destek bekliyoruz. Amacımız hizmettir ve birlikte yaşam prensiplerini korumaktır. Bizler her zaman haklarımızı barış yollarıyla elde etmeye çalışmıştık ve böyle de devam edeceğiz. En önemlisi Irak Türkmen Cephesi'nin parlamento seçimlerine katılmasıdır bu bir manevi anlamı var. Erbil'deki Türkmen kardeşlerimizden ve bizimle yaşayan Kürt ve Hristiyan kardeşlerimizden destek beklemekteyiz. Türkmenler, Irak'ta önemli bir faktördür ve her zaman barış için çalışmışlar ITC'nin varlığı Türkmenlerin varlığı demektir" dedi.

"Irak Türkmenlerinin tek ve yegane temsilcisi olan ITC Türkmenlerin haklarını savunmakta"

ITC listesi adaylarından Brva Ömer ise, "Irak parlamento seçimleri propaganda seçim sürecinde Irak Türkmen Cephesi Erbil listesi olarak bir araya geldik. Adayları tanıtım merasimi oldu ITC Başkanlığı tarafından. Bizim mesajımı açık ve önemli bütün Türkmenleri ve özellikle Erbil Türkmenlerini seçim gününde sandık başında olmaya çağırıyoruz. Osmanlı devletinin dağılmasının ardından Irak'taki Türkmenler hep baskı altında kaldılar ve katliamlara maruz kaldı. Irak Türkmenlerinin tek ve yegane temsilcisi olan ITC Türkmenlerin haklarını savunmakta. Önümüzdeki seçimler için Türkmenleri ve özellikle Erbil Türkmenlerini sandık başına gitmelerini talep ediyorum. Lütfen ITC listesine sahip çıkın. İnşallah gelecekte aday çıkarırsak Bağdat'ta yine her zaman yaptığı gibi ITC Türkmenlerin haklarını savunmak ilk görevimiz olacaktır" dedi.

"Milletimin sesi olmak benim için bir gurudur"

ITC'nin adaylarından İpek Kasap, "ITC'nin Irak Parlamento seçimlerinin adayıyım. Eğer Bağdat'ta bir sandalye kazanırsak Türkmen halkının siyasi, ekonomi ve kültürel haklarını sağlamak için çalışacağız ve bu konuda hiçbir desteğimi esirgemeyeceğim ayrıca milletimin sesi olmak benim için bir gurudur" ifadelerini kullandı.

"Benim seçimlere katılmamın tek bir sebebi vardır o da Türkmenlerin varlığını ispatlamaktır"

ITC'nin bir başka adayı olan Vefa Fazıl ise Türkmenlerin haklarını elde etmek için mücadele vereceklerini belirterek, "Ben asil bir Türkmen kızıyım Erbilliyim benim seçimlere katılmamın tek bir sebebi vardır o da Türkmenlerin varlığını ispatlamaktır. Erbil'de seçimlere katılan tek Türkmen listesi Irak Türkmen Cephesi'dir. İnşallah Bağdat'a gideriz çünkü Bağdat'a henüz bir sandalyemiz olmadı. Her Türkmen'den şunu umuyoruz bu seçimlerde Türkmenleri yalnız bırakmasınlar. Biz Irak'ta her zaman varız ve unutmayın ki bir Irak'ta üçüncü ve bölgede ikinci milletiz. Erbil Türkmenlerinden destek bekliyoruz" dedi. - ERBİL