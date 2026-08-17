Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine İHA saldırısı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik İHA saldırıları devam ediyor. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisine İHA saldırısı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, sabah saatlerinde İran tarafından fırlatılan "Hadid-110" tipi 2 patlayıcı yüklü İHA ile Erbil'in Pirmam ilçesinde bulunan Barzani'nin ofisi ve IKBY güvenlik teşkilatı yöneticisinin ikametgahının hedef alındığını bildirdi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Terörle Mücadele Birimi, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını açıkladı. Terörle Mücadele Birimi ayrıca saldırıyı gerçekleştiren tarafların sonuçlardan tamamen sorumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı