IKBY'de Irak Meclisi Seçimleri İçin Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, Irak Meclisi seçimleri için güvenlik güçleri ve yerinden edilmiş Iraklıların oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere katılım oranları ve sonuçlar hakkında detaylar bekleniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Irak Meclisi seçimleri için güvenlik güçleri ile yerinden edilmiş ve kamplarda yaşayan Iraklıların oy verme işlemi sona erdi.

Gün içinde açıklama yapan IKBY yetkilileri, Irak Meclisinde daha iyi ve etkili bir temsiliyet için bölge halkına sandık başına gitmeleri çağrısında bulundu.

Sabah'ın erken saatlerinde Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki sandıkların başına giden özel durumdaki seçmenler oylarını kullandı ve oy verme işlemi saat 18.00 itibariyle tamamlandı.

Bu üç seçim merkezi ile aynı zamanda bütün Irak'ta da oy verme işlemi sona erdi.

Irak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün, "özel oylama" kapsamında 1 milyon 313 bin 980 güvenlik birimi görevlisi ile 26 bin 538 ülke içinde yerinden edilmiş seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyordu.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerinde sandık başına gitmesi beklenen seçmen sayısı ise 224 bin 333 olarak açıklanmıştı. Halepçe farklı şehir olmasına rağmen Süleymaniye seçim bölgesi ile değerlendiriliyor.

Söz konusu 3 seçim bölgesine katılımın oranlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım'da yapılacak.

IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor.

Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katılıyor.

Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday bulunuyor.

Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarışıyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
