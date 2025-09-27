Irak'ın Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Petrol İhracatı Yeniden Başladı

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatının yaklaşık iki buçuk yıllık duraklamanın ardından, Irak- Türkiye boru hattı üzerinden bugün yeniden başladığını bildirdi.

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'den Irak-Türkiye boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ihracat işleminin herhangi bir teknik sorun yaşanmadan başlatıldığı belirtilerek, bu adımın Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki iş birliğinin başarısını yansıttığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ihracatın yeniden başlamasının ulusal zenginliklerin yönetiminin güçlendirilmesi ve ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"IKBY içinde yerel tüketim için 50 bin varil petrol tahsis edildi"

Öte yandan Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Nizar açıklamasında, Bağdat ile Erbil arasında yapılan petrol anlaşmasının geçici olmadığını belirtti. Söz konusu anlaşmanın Irak halkının yararına olduğunu kaydeden Nizar IKBY'de üretilen her varil için şirketlere 17 dolar ödeneceğini aktardı. Nizar ayrıca, petrolün çıkarılması ve işletilme maliyetini belirlemek üzere danışmanlık firmalarıyla sözleşmeler imzalandığını, bu firmaların raporlarının dikkate alınacağını ifade etti. SOMO Genel Müdürü, IKBY içinde yerel tüketim için 50 bin varil petrolün tahsis edildiğini, bunun da Irak piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını açıkladı.

Sudani anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirmişti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Irak hükümeti, IKBY ve petrol şirketleri arasında anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirmişti.

IKBY'nin petrol ihracatı Mart 2023 tarihinde durdurulmuştu. - ERBİL