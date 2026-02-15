Haberler

IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı için geldiği Almanya'da, Trump'ın işbirliğini sonlandırdığı terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü. Mini zirvede Suriye'de hükümet ile YPG arasında varılan ateşkes ele alındı.

  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi ile Münih Güvenlik Konferansı'nda görüştü.
  • Görüşmede Suriye'deki Kürtlerin durumu, bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski ve terör tehditleri ele alındı.
  • Suriye yönetimi ile YPG arasında 30 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumunu görüştü.

BARZANİ İLE MAZLUM ABDİ MÜNİH'TE GÖRÜŞTÜ

Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda isme ev sahipliği yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih'te terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumu ele alındı.

Neçirvan Barzani, Suriye'deki sorunların çözümü için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı. Barzani, Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarının, birleşik bir Suriye çerçevesinde ve gelecekteki anayasa temelinde güvence altına alınmasının önemine değindi.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise IKBY Başkanlığına ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'ye Suriye'de ateşkes sağlanmasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski ve terör tehditleri de masaya yatırıldı.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ATEŞKES

Şam yönetimiyle YPG arasında 18 Ocak'ta varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı. 30 Ocak'ta ise Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıayh:

Öyle olsa ABD masada karşısına abdi ile Şaranın dış işleri bakanını birlikte oturtmazdı. Bunun diplomaside anlamı şudur; Suriyede ülkede söz sahibi sadece Şara değildir. Mazlum abdi ve Kürtler de söz sahibi ve muhttaptır.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Kurtulan:

Hangi haberler yorum kısmı açık hangisinde kapalı ne güzel ayarlıyorsunuz. Dikkat edinde yalama olmayın. Tarafsız olmanızı beklemiyorum ama biraz mış gibi yapmayı deneyin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVAHAP:

Tabi sizde öyle yansıyor olabilir ama gerçekte Münih te Kürtleri çok farklı karşıladılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidiyor

Gözler İmralı'da yapılacak görüşmede! Tarih belli oldu
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı

Sapığa bak sen! Tahliye olduktan 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı