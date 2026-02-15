IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumunu görüştü.

BARZANİ İLE MAZLUM ABDİ MÜNİH'TE GÖRÜŞTÜ

Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda isme ev sahipliği yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih'te terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumu ele alındı.

Neçirvan Barzani, Suriye'deki sorunların çözümü için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı. Barzani, Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarının, birleşik bir Suriye çerçevesinde ve gelecekteki anayasa temelinde güvence altına alınmasının önemine değindi.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise IKBY Başkanlığına ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'ye Suriye'de ateşkes sağlanmasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski ve terör tehditleri de masaya yatırıldı.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ATEŞKES

Şam yönetimiyle YPG arasında 18 Ocak'ta varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı. 30 Ocak'ta ise Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı duyurulmuştu.